Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге

В Петербурге подростки избили продавцов магазина за то, что те отказались продать им алкоголь. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, инцидент произошел на Комендантском проспекте.

На кадрах, которые были выложены телеканалом, видно, как на улице произошла потасовка.

Уточняется, что мимо проходящий мужчина решил вмешаться и отогнал подростков. По приезду сотрудников полиции подростки покинули место происшествия.

По предварительным данным, один человек был госпитализирован.

Ранее недовольный лечением пациент избил врача московской больницы.