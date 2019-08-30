В ОНК заявили об отсутствии Сенцова в «Бутырке» и в «Лефортово»

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы заявили, что украинского режиссера Олега Сенцова нет ни в московском СИЗО «Бутырка», ни в «Лефортово», передает ТАСС.

Там отметили, что наблюдатели посетили Бутырский изолятор, и не обнаружили там Сенцова. В СИЗО «Лефортово» администрация им ранее сообщала, что Сенцова там также нет.

«Таким образом его местонахождение остается неизвестным», — заявили наблюдатели.

Ранее источник сообщал, что Сенцов остается в московской тюрьме.