Стала известна причина вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге

В российском аэропорте назвали причину срочной посадки летящего из Санкт-Петербурга в Таджикистан самолета «Уральских авиалиний». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

До этого стало известно, что неполадки после вылета вынудили пилотов посадить воздушное судно в Екатеринбурге.

По данным аэропорта, экипаж попросил срочную посадку из-за того, что было повреждено колесо шасси. Однако после приземления и осмотра специалистами ВПП были найдены останки птиц и их перья.

По некоторым данным, в результате аварийной посадки никто не пострадал.

Выясняются все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку.