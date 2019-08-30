Украинские моряки вернулись на родину

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Родные одного из задержанных в России украинских моряков проинформировали о том, что моряки уже находятся на украинской территории. Об этом сообщает «Страна.ua».

Согласно имеющейся информации, близких моряков поставили в известность о том, что они уже прибыли на родину. Место их нахождения не уточняется.

«Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев», — сказал один из родственников.

Ранее новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.