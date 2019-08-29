Глава фракции партии Зеленского мечтает не ходить в Раду
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Глава крупнейшей фракции Рады Украины «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал про свою мечту о том, чтобы не ходить в Раду. Об этом передает РИА «Новости».
Арахамия выражает надежду, что резе год депутатам парламента можно будет голосовать удаленно.
«Мы должны голосовать там, где мы есть», отмечает Арахамия.
По его мнению, смысла нахождения в здании парламента нет.
Арахамия считает, что на содержание здания уходит много денег налогоплательщиков и называет это бессмысленным.