Глава фракции партии Зеленского мечтает не ходить в Раду

Глава крупнейшей фракции Рады Украины «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал про свою мечту о том, чтобы не ходить в Раду. Об этом передает РИА «Новости».

Арахамия выражает надежду, что резе год депутатам парламента можно будет голосовать удаленно.

«Мы должны голосовать там, где мы есть», отмечает Арахамия.

По его мнению, смысла нахождения в здании парламента нет.

Арахамия считает, что на содержание здания уходит много денег налогоплательщиков и называет это бессмысленным.