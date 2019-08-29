Тело погибшей в Турции российской девочки отправят на родину

Тело погибшей в результате происшествия в бассейне отеля в турецком Бодруме 12-летней россиянки перевезут в Россию в пятницу, 30 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление отца девочки Андриса Лейкуциса в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечается, тело ребенка отправят на родину из Антальи в 23.00.

«Если остались места на этом рейсе, то мы полетим всей семьей», — написал Лейкуцис.

18 августа в отеле «Санхилл» в городе Бодрум руку российской девочки засосало в трубу бассейна. В результате происшествия ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, за ее жизнь также боролись врачи из Санкт-Петербурга, однако, она скончалась спустя десять дней.

Ранее сообщалось, что отец погибшей в Турции русской девочки рассказал о смерти дочери.