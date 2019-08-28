Пострадавшая в Турции девочка из России умерла

Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.

Об этом сообщил ее отец Андрис Лейкуцис.

«В начале четвертого Алиска умерла», - написал он у себя в соцсети.

18 августа в отеле «Санхилл» в городе Бодрум руку ребенка засосало в трубу бассейна. На помощь девочке бросились отдыхающие, однако освободить ее удалось только спустя 10 минут — все это время ребенок находился под водой.

После случившегося девочка была доставлена в больницу в критическом состоянии и четыре раза пережила клиническую смерть.