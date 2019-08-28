Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты

В Нижнем Тагиле хирурги получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за два летних месяца — июль и август. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

До этого стало известно, что хирурги одной из больниц города написали заявления о массовом увольнении. По данным СМИ, причиной увольнения стала высокая нагрузка и низкая оплата труда.

Как отмечается, в больницу для оценки ситуации была направлена комиссия.

После этого, как подчеркивается, было принято решение о стимулирующих выплатах за повышенную нагрузку хирургам.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что с сентября в больнице будут работать два новых хирурга. Также пятеро хирургов отменили свое решение об увольнении, еще один находится в отпуске.

Ранее хирург из Нижнего Тагила прокомментировал массовое увольнение коллег.