Два человека погибли при обрушении дома в Новосибирске

В Новосибирске как минимум два человека погибли при обрушении стены одноэтажного дома в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Новосибирской области.

До этого стало известно, что под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек.

Одного из них спасателям удалось извлечь из-под завалов, после чего он был передан врачам.

«Погибшие есть, точное число сказать не можем, но уже не менее двух», — подчеркнул собеседник агенства.

Как отмечается, к месту происшествия были направлены пять машин скорой помощи.

Ранее сообщалось, что здание обвалилось под Петербургом.