Акушер уволилась после смерти роженицы на Ставрополье

Врач-акушер, чья пациентка умерла во время родов на Ставрополье, уволилась по собственному желанию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В Ставропольском крае девушка умерла в больнице прямо во время родов из-за большой потери крови. Родственники погибшей считают виновниками инцидента медиков, принимавших роды.

«Сначала ее (акушера-гинеколога - ред.) отстранили от работы, затем она уволилась по собственному желанию», — сказал источник.

В свою очередь в Минздраве рассказали, что погибшая в период беременности не обращалась к медикам, и врачи сделали все необходимое для того, чтобы спасти роженицу.