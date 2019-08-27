Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей

В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что до этого бездомная пенсионерка попала в хирургическое отделение с травмой ног, однако после выписки женщина не имела возможности делать необходимые перевязки на ранах. Позднее на них началось загноение.

Местные жители обнаружили ее на лавочке недалеко от больницы. Уточняется, что в приемном покое ее отказались принять. Медики, которые рано утром видели пострадавшую возле здания медучереждения, отказались вызывать скорую помощь, поэтому в нее позвонили горожане.

Бригада скорой приехала только через час. К тому времени пожилая женщина уже умерла.

Следственными органами проводится проверка. Также задело взялся местный департамент здравоохранения.

Ранее сообщалось, что мужчина умер в коридоре больницы, не дождавшись помощи.