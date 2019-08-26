Сбежавший с пистолетом полицейский из Якутии найден мертвым

В Якутии обнаружили мертвым полицейского Айтала Томского, который был объявлен в розыск после побега с табельным оружием с двумя магазинами и 16 патронами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, в квартире погибшего правоохранители нашли форму, рацию, пустую кобуру, а также предсмертные записи, оставленные полицейским на стенах квартиры.

«Простите. Хочу жить, но не получается, все к черту идет», — написал Томский.

Также он попросил прощения у близких и признался в сложностях, которые ему пришлось испытать в жизни.

По предварительным данным, мужчина лишился большой суммы денег на финансовой пирамиде.

Ранее сообщалось, что в Якутии полицейский сбежал со службы с табельным оружием.