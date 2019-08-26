В Росгидромете рассказали о радиационной обстановке после ЧП под Северодвинском

В Северодвинске в Архангельской области были обнаружены радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана после взрыва на военном полигоне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росгидромет.

Как отмечается, состав взятых в Северодвинске проб показал присутствие короткоживущих техногенных радионуклидов.

Однако, согласно ведомству, из этих данных не следует, что указанные радиоактивные изотопы попали в пробы из-за аварии под Северодвинском.

Кроме того, в Росгидромете уточнили, что на настоящий момент радиационная обстановка стабилизировалась.

Взрыв на военном полигоне произошел 8 августа в ходе испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. В результате инцидента погибли пять сотрудников «Росатома».

Ранее сообщалось, что здоровье лечивших пострадавших под Северодвинском врачей оказалось в норме.