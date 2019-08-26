В МВД Чечни опровергли сообщения о брошенных в поезд камнях

Сообщения о камнях, брошенных в окно поезда «Петербург - Махачкала» во время следования состава по территории Чечни, не соответствуют действительности, инцидент произошел на территории Дагестана, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал начальник Линейного управления на транспорте (ЛУВДТ) МВД по Чечне Али Тагиров.

«Сообщения о том, что в Чечне бросили камень в окно поезда «Петербург - Махачкала», не соответствуют действительности», — отметил он.

Тагиров уточнил, что «пассажирский поезд N136 тронулся со станции Гудермес в субботу в 19.12 час», а в 20.13 без происшествий пересек административную границу между Чечней и Дагестаном. При этом проведенная проверка, по его словам, установила, что инцидент произошел в 20.18, в 20.30 поезд прибыл на станцию Хасав-Юрт.

При этом представитель Чечни заявил, что опрошенный сотрудниками ЛУВДТ пассажир рассказал, как камень залетел в окно при приближении к дагестанскому городу Хасав-Юрт.