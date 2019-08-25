Полиция Геленджика проверит заявление об избиении казаками местного жителя

Заявление 30-летнего жителя Геленджика об избиении, которое, предположительно, совершили казаки, проверяет местная полиция. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве информируют, что по данному инциденту уже назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Также полицейские выясняют причины и обстоятельства инцидента.

Как стало известно до этого, в соцсетях выложили ролик, на котором группа казаков занимается избиением мужчины. Автор сообщает что инцидент случился в ходе празднования дня города.

По его информации, мужчина попросил у казаков сделать совместный снимок. Те, в свою очередь, отказали местному жителю. Однако мужчина продолжил просить о фото, вследствие чего и произошла потасовка.

Ранее подростка госпитализировали в реанимацию после избиения сверстницами в Воронеже.