Патриарх Кирилл объяснил, зачем подставлять другую щеку

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл объяснил, что означает «подставить другую щеку» согласно церковным писания. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление иерарх сделал, поскольку считает, что пацифисты неверно толкуют Евангелие.

Патриарх Кирилл заявил, что обращаться исключительно к фразе «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» может вызвать ошибочные выводы. Он призвал обратить внимание фразу из первого послания апостола Павла к коринфянам.

«Чтобы остановить зло, не надо отвечать злом на зло. Но и подчиняться злу никогда не нужно», — подчеркнул Патриарх.

По мнению представителя церкви, нужно сопротивляться злу, чтобы оно не захватывало «наши души и сознание». Он также добавил, что «надежда на спасение» исчезает, когда нет никого, кто на зло ответит добром.