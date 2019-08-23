При столкновении автобуса с трубопроводом в Ижевске пострадали 24 человека

В Ижевске в результате столкновения пассажирского автобуса с трубопроводом пострадали 24 человека, сообщили ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

Отмечается, что у пострадавших присутствуют травмы различной степени тяжести; при этом угрозы жизни ни у кого нет. К госпитализации готовят троих человек.

«За медицинской помощью обратились 24 человека», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что среди пострадавших — один ребенок 2013 года рождения.

По имеющимся данным, инцидент произошел во второй половине дня на пересечении улиц Новоажимого и Азина. Водитель автобуса не справился с управлением и наехал на опору воздушного трубопровода.

Ранее пассажирский автобус загорелся в Калмыкии.