Обвиняемому в шпионаже Уилану вызвали скорую

В Лефортовский суд Москвы в ходе заседания судья вызвал скорую помощь для обвиняемого в шпионаже Пола Уилана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что карета скорой была вызвана в ходе заседания, на котором решался вопрос о продлении ареста.

Сам Уилан заявил, что ему необходима госпитализация. он также отметил, что не ел с семи часов вечера вчерашнего дня, поскольку утром 23 августа ему были назначены медицинские процедуры.

Уточняется, что у мужчины брали кровь, а также ему предоставили некоторые медикаменты.

Ранее обвиняемый в шпионаже Уилан заявлял об ухудшении здоровья.