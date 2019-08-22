Маленькой девочке подарили мини-Хогвартс в Канаде

В Канаде пожилая пара подарила своей двухлетней внучке игрушечный домик, напоминающий Хогвартс из фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, стилизованный под замок Хогвартс домик построили Дейв и Руби Данлоп из Спенсервилл (провинция Онтарио) для внучки Логан. Родители девочки являются поклонниками вселенной писательницы Джоан Роулинг о волшебнике «Гарри Поттере», по мотивам которой кинокомпания Warner Bros сняла серию фильмов.

Специально для Логан компания Charmed Playhouses за шесть недель спроектировала замок площадью 107 квадратных метров. Домик копирует интерьеры школы «Хогвартса», в нем имеются также такие известные локации, как совятня, магазин Олливандеров, Тисовая улица, платформа номер девять и три четверти.

Издание отмечает, что такой проект может стоить от $15 до 250 тысяч. Сами владельцы «Хогвартса» не поделились данными о стоимости.

Ранее сообщалось, что раритетное издание «Гарри Поттера» продали за $41 тысячу.