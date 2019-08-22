Два человека пострадали при пожаре на складе свечей в Петербурге

Два человека пострадали в результате крупного пожара на складе свечей в Санкт-Петербурге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Пострадали два человека, оба госпитализированы», - заявил он.

Отмечается, что сейчас в тушении пожара задействован вертолет Ми-8, оборудованный водосливным устройством емкостью 5 тонн. Кроме того, на место ЧП направлен второй пожарный поезд.

Уточняется, что горит административное производственно-складское здание в Невском районе. Сначала огонь окутал 500 кв. метров, затем площадь возгорания достигла 4 тыс. кв. метров.

Ранее сообщалось, что склад свечей горит в Санкт-Петербурге.