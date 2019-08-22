Найденную в нижегородском лесу девочку эвакуируют вертолетом

Главный врач центральной районной больницы оценила состояние найденной в лесу в Нижегородской области пятилетней девочки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Врач рассказала, что ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. У девочки обнаружили переохлаждение, а также обезвоживание.

Медики оказывают девочке, которая провела в лесу три дня, необходимую помощь.

Отмечается, что ребенка эвакуируют вертолетом в Детскую областную больницу, где будет проводится дальнейшее лечение.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео с моментом спасения пропавшей в нижегородском лесу девочки.