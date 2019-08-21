Уличную перестрелку в Краснодаре засняли на видео
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Кадры уличной перестрелки в Краснодаре стали доступны в Сети. Соответствующий ролик выложили на канале «Кубанские новости» в видеохостинге на YouTube.
Сообщается, что инцидент случился 21 августа в районе Вишняковского рынка.
В ролике слышны звуки выстрелов, а на кадрах в отдалении показана стычка.
Как стало известно, в конфликте приняли участие около десяти человек.
В результате инцидента 27-летний мужчина от полученных огнестрельных ранений умер в больнице.
По заявлению очевидцев, стрельба производилась из карабина «Сайга» и автомата.
На данный момент правоохранительные органы выполняют проверку. По случившемуся заведено уголовное дело.