Уличную перестрелку в Краснодаре засняли на видео

Кадры уличной перестрелки в Краснодаре стали доступны в Сети. Соответствующий ролик выложили на канале «Кубанские новости» в видеохостинге на YouTube.

Сообщается, что инцидент случился 21 августа в районе Вишняковского рынка.

В ролике слышны звуки выстрелов, а на кадрах в отдалении показана стычка.

Как стало известно, в конфликте приняли участие около десяти человек.

В результате инцидента 27-летний мужчина от полученных огнестрельных ранений умер в больнице.

По заявлению очевидцев, стрельба производилась из карабина «Сайга» и автомата.

На данный момент правоохранительные органы выполняют проверку. По случившемуся заведено уголовное дело.