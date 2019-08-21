СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет выяснил, что показания сестер Хачатурян о насилии со стороны отца были правдивы. Об этом сообщает адвокат Алексей Паршин, передает РИА «Новости».

По его словам, жизнь девочек неоднократно подвергалась опасности.

«Следователи подтвердили многолетние систематические истязания и сексуальные домогательства в отношении сестер», — заявил Паршин.

По его словам, это доказывает, что девушки убили отца, спасая свою жизнь. Он пояснил, что уголовное дело в отношении них нужно закрыть.

Он также отметил, что уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна следствие посмертно возбуждать не стало.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении сестер Хачатурян может быть прекращено.