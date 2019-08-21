На территорию университета в Луизиане проник вооруженный человек

На территорию американского Университета штата Луизиана смог проникнуть вооруженный человек. Об этом сообщается в твиттере учебного заведения.

Отмечается, что он проник в зал Коутса.

«Бегите, прячьтесь или сражайтесь», — говорится в заявлении руководства университета.

Уточняется, что сражаться предлагается только в крайнем случае. По последним данным, выстрелов не было, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что двое вооруженных мужчин в париках и медицинских масках были задержаны сотрудниками Росгварии в Москве.