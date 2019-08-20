Ростовчанин выставил на продажу «антипохмельного кота» за 15 млн рублей

Житель Ростова-на-Дону выставил на продажу кошку за 15 млн рублей, которая якобы избавляет от похмелья. Об этом сообщает РИА «Новости».

Владелец питомца опубликовал сообщение о продаже на сайте бесплатных объявлений. По его словам, его кошка — «британка мистическая» любит сладкое, «отгоняет соседок от мужа, лечит от похмелья».

Известно, что ростовчанин содержит в доме кота и кошку, животные не ладят друг с другом, в связи с чем пришлось принять решение о продаже. Мужчина отметил, что кошка принадлежит его жене, которая не желает расставаться с питомцем, но согласна сделать это за указанную сумму.

Отмечается, что по объявлению уже звонили несколько человек.

Ранее сообщалось, что пользователей Сети рассмешила фотография удивленной кошки.