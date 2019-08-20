Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции

Девочку в возрасте 12-лет из Санкт-Петербурга, приехавшую с родителями на отдых в турецкий отель, госпитализировали в больницу после того, как она повредила руку и захлебнулась в бассейне. Об этом передает «Фонтанка».

Как стало известно, происшествие случилось 18 августа в бассейне гостиницы во время купания подростка.

Сообщается, что ее руку засосало в трубу насоса.

Как отмечается, вытащить ребенка пытался отец и другие очевидцы, однако эти попытки оказались безуспешными.

«Тогда он и еще семь человек сломали трубу и вытащили ее вместе с куском трубы на руке», — сообщила мать девочки.

По полученной информации, во время происшествия ребенок захлебнулся. На данный момент она пребывает в состоянии комы.