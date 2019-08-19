Российский самолет совершил жесткую посадку в Армении

Комитет по гражданской авиации Армении проинформировал о жесткой посадке российского самолета. Об этом сообщается в фейсбуке организации.

Отмечается, что речь идет о рейсе авиакомпании «Победа». Он сел в аэропорту Ширак, расположенном в городе Гюмри.

«На борту находились 173 пассажира», — говорится в сообщении.

Уточнятся, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах.