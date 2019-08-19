Российский самолет совершил жесткую посадку в Армении
close
Комитет по гражданской авиации Армении проинформировал о жесткой посадке российского самолета. Об этом сообщается в фейсбуке организации.
Отмечается, что речь идет о рейсе авиакомпании «Победа». Он сел в аэропорту Ширак, расположенном в городе Гюмри.
«На борту находились 173 пассажира», — говорится в сообщении.
Уточнятся, что в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах.