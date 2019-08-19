Власти Ульяновской области рассказали о матери убившего семью подростка
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Министр семейной, демографической политики и социального благополучия региона Ольга Касимова заявила, что мать подростка, который убил свою семью в Ульяновской области и покончил с собой, раньше имела проблемы с алкоголем. Об этом сообщает РИА «Новости».
Однако потом, по ее словам, она вылечилась от зависимости и больше не пила.
«Раньше она выпивала, да, из-за чего была поставлена на контроль органов соцзащиты», — отметила Касимова.
Но потом она пролечилась, перестала пить и была снята с контроля, добавила она.
Кроме того, министр подчеркнула, что в последнее время мать подростка получала только положительные характеристики.
Ранее сообщалось, что убитая в Ульяновской области семья находилась на контроле органов соцзащиты.