Власти Ульяновской области рассказали о матери убившего семью подростка

Министр семейной, демографической политики и социального благополучия региона Ольга Касимова заявила, что мать подростка, который убил свою семью в Ульяновской области и покончил с собой, раньше имела проблемы с алкоголем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако потом, по ее словам, она вылечилась от зависимости и больше не пила.

«Раньше она выпивала, да, из-за чего была поставлена на контроль органов соцзащиты», — отметила Касимова.

Но потом она пролечилась, перестала пить и была снята с контроля, добавила она.

Кроме того, министр подчеркнула, что в последнее время мать подростка получала только положительные характеристики.

Ранее сообщалось, что убитая в Ульяновской области семья находилась на контроле органов соцзащиты.