В Новосибирске религиозные активисты раздели мужчину на улице из-за футболки

В Новосибирске члены движения «Сорок сороков» раздели прохожего на улице из-за не понравившейся им картинки на футболке. Об этом сообщается в группе регионального отделения во «Вконтакте».

Как отмечается, на майке мужчины была изображена «карикатура» на святого.

Уточняется, что активисты, увидев мужчину с такой футболкой, подошли к сотрудникам полиции, которые находились недалеко, и пожаловались им.

Согласно данным полиции, активист заявил, что футболка оскорбляет его религиозные чувства.

После этого активист и мужчина прошли в комнату полиции, где активист заявил, что не будет писать заявление на него, если он снимет майку. Мужчина согласился.

Представители «Сорок сороков» называют себя борцами за православные ценности и духовность.