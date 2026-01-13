В новокузнецком роддоме пациентка с ковидом лежала в палате со здоровыми матерями и детьми

В роддоме Новокузнецка, где врачи не спасли девять детей, персонал игнорировал даже больных ковидом. Об этом в беседе с kp.ru рассказала одна из матерей, у которой в этом учреждении на свет появился ребенок.

Инцидент произошел два года назад. По словам бывшей пациентки по имени Анна, у нее не было претензий к акушерам, узистам и другим специалистам, которые обследовали ее. Однако в послеродовом отделении она столкнулась с проблемами.

«Там персонал вообще не знает никаких санитарных норм», – рассказала она.

По словам Анны, в палате, где она находилась, у одной из пациенток выявили коронавирус. После того, как об этом стало известно, у женщины забрали ребенка, но ее оставили в помещении.

Ночью больную пациентку выписали, после этого палату не обработали.

«На мое предложение прокварцевать палату был ответ: «хотите – берите и кварцуйте». Поэтому не удивлюсь, что могла распространиться какая-то инфекция в отделении», – отметила Анна.

В тот момент женщина не написала жалобу. Анна подчеркнула, что в городе женщины по возможности стараются не рожать в этом учреждении.

О происходящем в роддоме стало известно утром. За две недели января в учреждении после появления на свет не выжили девять младенцев. Сейчас учреждение не работает. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее Роспотребнадзор отправил экспертов в Новокузнецк после того, как специалисты роддома не спасли новорожденных.