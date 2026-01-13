Размер шрифта
Новости. Общество

Иммиграционная служба США задержала сотрудника горсовета Нью-Йорка

Сотрудник горсовета Нью-Йорка был задержан иммиграционной службой США
Jose Luis Magana/AP

Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) задержала сотрудника городского совета Нью-Йорка. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала спикер законодательного органа правительства города Джули Менин.

По ее словам, сотрудника ведомства задержали, когда он пришел на «обычную проверку иммиграционного статуса» в отделение Службы на Лонг-Айленде. Задержанный родом из Венесуэлы. Он проработал в органе законодательной власти около года и имеет действующее разрешение на проживание и работу в США.

Менин заявила, что произошедшее является «вопиющим превышением полномочий властями, которые даже не сообщили точных причин задержания».

7 января в Миннеаполисе сотрудник ICE выстрелил в женщину, которая сидела за рулем автомобиля. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как офицеры подошли к внедорожнику, остановившемуся посреди дороги и потребовали открыть дверь. Когда машина начала двигаться вперед, сотрудник ICE, стоявший перед авто, достал оружие и минимум два раза выстрелил в женщину за рулем.

После случившегося мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал от ICE «убираться к черту» из города. Он рассказал, что сотрудники службы пытаются представить свои действия как акт самообороны. Однако, по словам градоначальника, «это полная чушь».

Ранее Трамп опубликовал саркастичное видео о митингах в США.

