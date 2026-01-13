Адвокат Карапетяна рассказал о состоянии его здоровья

Российский бизнесмен Самвел Карапетян в армянском следственном изоляторе перенес двустороннюю пневмонию. Об этом сообщил один из адвокатов Арам Вардеванян, его слова передает ТАСС.

«Самвел Карапетян в условиях домашнего ареста посетил медицинское учреждение, прошел комплексное обследование <...>, и выяснилось, что у него остаточные явления двусторонней пневмонии. Это было диагностировано сегодня, и констатируется, что она была перенесена два месяца назад», — сказал он.

По словам юриста, болезнь не была диагностирована и зафиксирована в документах. Вардеванян отметил, что сторона защиты направляла жалобы по поводу состояния бизнесмена, однако из ответов компетентных органов следовало, что проблем со здоровьем у Карапетяна не выявлено.

Напомним, Карапетян находится под стражей с 18 июня. Его арестовали и обвинили в поддержке Армянской апостольской церкви после критики в ее адрес со стороны властей. Бизнесмен отрицает свою вину, считая действующее руководство страны некомпетентным.

По мнению защиты, преследование Карапетяна носит политический характер и связано с его поддержкой ААЦ. Роберт Амстердам, другой адвокат бизнесмена, намерен поднять вопрос о политических заключенных в Армении на международном уровне, обратившись в Европейский суд по правам человека и другие соответствующие организации.

