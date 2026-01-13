Во Франции и Британии назвали условие отправки солдат на Украину

FT: Британия и Франция не хотят отправлять на Украину военных без поддержки США

Великобритания и Франция не хотят отправлять на Украину военных без поддержки США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Без США ничего из этого не произойдет... Все еще не ясна позиция Трампа», — заявил неназванный представитель Евросоюза.

При этом в публикации не уточняется, намерены ли премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон добиться от президента США Дональда Трампа просто поддержки отправки европейских военных на Украину или обещания отправить туда и военных из США.

6 января 2026 года в Париже состоялся саммит «коалиции желающих» по Украине. После встречи президент Украины Владимир Зеленский, Стармер и Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта. Газета The Times указывала, что стороны договорились направить на Украину до 15 тысяч военных.

Кроме того, на саммите были приняты гарантии безопасности для Украины, в которых, однако, не прописали конкретные обязательства стран-союзников Киева.

Ранее в Британии заявили об опасности отправки солдат на Украину.