В России предрекли Украине «очень суровое мирное соглашение»

Американцы будут требовать от Киева подписания с Россией «очень сурового» мирного соглашения по решению на Украине, Вашингтон не намерен отказываться от давления на украинские власти. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал политолог Малек Дудаков.

«Я думаю, будет в любом случае оказываться (давление на украинского лидера Владимира Зеленского. — «Газета.Ru»). И антикоррупционный трек никто не забывает. Будут от него (Зеленского. — «Газета.Ru») требовать подписать очень суровое итоговое мирное соглашение по Украине с признанием территориальных потерь», — отметил собеседник.

Дудаков отметил, что «украинское лобби» в США сейчас «очень обеспокоено» тем, что американский президент Дональд Трамп «переключается на другие направления», — на вопрос о статусе Гренландии, проблемы Венесуэлы, а также поддержку протестов в Иране.

«Каких-то особых новых траншей Украине не выделяется. История с переговорным процессом, она, в общем, как-то идет непублично, но ни шатко, ни валко. Судя по всему, украинскому лобби так и не удалось заставить Белый дом предоставить им жесткие, железобетонные гарантии безопасности», — считает аналитик.

Как отметил Дудаков, в этой связи украинцы будут пытаться «как-то снова вернуть к себе внимание» — будут устраивать провокации и пытаться «медийные перемоги организовывать на поле боя».

13 января сообщалось, что лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании, а также глава ЕК Урсула фон дер Ляйен планируют встретиться с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, чтобы заручиться его поддержкой в предоставлении гарантий безопасности Украине.

Ранее депутат указал на попытку НАТО проиграть на Украине «с достоинством».