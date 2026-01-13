Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

В России предрекли Украине «очень суровое мирное соглашение»

Политолог Дудаков: США заставят Киев подписать суровое соглашение с Россией
Сергей Бобылев/РИА Новости

Американцы будут требовать от Киева подписания с Россией «очень сурового» мирного соглашения по решению на Украине, Вашингтон не намерен отказываться от давления на украинские власти. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал политолог Малек Дудаков.

«Я думаю, будет в любом случае оказываться (давление на украинского лидера Владимира Зеленского. — «Газета.Ru»). И антикоррупционный трек никто не забывает. Будут от него (Зеленского. — «Газета.Ru») требовать подписать очень суровое итоговое мирное соглашение по Украине с признанием территориальных потерь», — отметил собеседник.

Дудаков отметил, что «украинское лобби» в США сейчас «очень обеспокоено» тем, что американский президент Дональд Трамп «переключается на другие направления», — на вопрос о статусе Гренландии, проблемы Венесуэлы, а также поддержку протестов в Иране.

«Каких-то особых новых траншей Украине не выделяется. История с переговорным процессом, она, в общем, как-то идет непублично, но ни шатко, ни валко. Судя по всему, украинскому лобби так и не удалось заставить Белый дом предоставить им жесткие, железобетонные гарантии безопасности», — считает аналитик.

Как отметил Дудаков, в этой связи украинцы будут пытаться «как-то снова вернуть к себе внимание» — будут устраивать провокации и пытаться «медийные перемоги организовывать на поле боя».

13 января сообщалось, что лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании, а также глава ЕК Урсула фон дер Ляйен планируют встретиться с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, чтобы заручиться его поддержкой в предоставлении гарантий безопасности Украине.

Ранее депутат указал на попытку НАТО проиграть на Украине «с достоинством».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27611893_rnd_6",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+