Прорыв канализации произошел в здании одного из министерств в Киеве

В расположенном в Киеве здании минэнерго Украины произошел прорыв канализации
РИА Новости

В подвале здания в Киеве, в котором находится министерство энергетики Украины, произошел прорыв канализации. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

«Даже не знаю, как воспринимать: это какой-то знак для нового менеджера (на эту должность президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил Дениса Шмыгаля, чью отставку с поста главы минобороны страны Рада приняла 13 января. — «Газета.Ru»)?! Сигнал с небес?! Разве это событие не взорвет окончательно энергетическую безопасность страны?» — заявил депутат, комментируя ситуацию.

Во вторник здание Верховной рады осталось без отопления. Депутатам украинского парламента пришлось работать в верхней одежде.

В этот же день мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сотни многоквартирных домов в столице Украины остались без теплоснабжения после новых прилетов. По его словам, дефицит электроэнергии в городе стал еще больше, трудности наблюдаются, в том числе с питанием объектов критически важной инфраструктуры.

Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее в Киеве обвалилась стена жилого дома из-за прорыва трубы отопления.

