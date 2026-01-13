Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В Германии обвинили двух украинцев в шпионаже

ГП Германии обвинила двух украинцев в шпионаже с целью совершения диверсий
Benjamin Westhoff/Global Look Press

Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против двух граждан Украины, которые подозреваются в агентурной деятельности с целью совершения диверсий и в сговоре для осуществления поджога. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В ГП уточнили, что обвинения выдвинуты против Даниила Б. и Владислава Т. По данным следствия, мужчины совместно с Евгением Б., выданным ФРГ властями Швейцарии, в конце марта 2025 года отправили из Кельна на Украину две посылки с активированными GPS-трекерами. Таким образом подозреваемые хотели отследить пути доставки, чтобы в дальнейшем совершать диверсии, следует из заявления.

«Даниил Б. и Владислав Т. были арестованы 9 и 10 мая 2025 года и остаются под стражей. Евгений Б. был арестован в Швейцарии 13 мая 2025 года. Он был экстрадирован в Германию 23 декабря 2025 года. Ожидается, что ему вскоре будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года Интерпол выдал международный ордер на арест двух украинских граждан, которые подозреваются в подрыве железной дороги на территории Польши. На подозреваемых в диверсии Александра Кононова и Евгения Иванова в Гарволинском районе были выпущены «красные уведомления» организации.

Ранее в Германии предложили высылать из страны сирийских и украинских беженцев.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27611803_rnd_3",
    "video_id": "record::bf007603-f767-4e89-8c8c-b5365a9964cc"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+