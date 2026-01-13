В Германии обвинили двух украинцев в шпионаже

Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против двух граждан Украины, которые подозреваются в агентурной деятельности с целью совершения диверсий и в сговоре для осуществления поджога. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В ГП уточнили, что обвинения выдвинуты против Даниила Б. и Владислава Т. По данным следствия, мужчины совместно с Евгением Б., выданным ФРГ властями Швейцарии, в конце марта 2025 года отправили из Кельна на Украину две посылки с активированными GPS-трекерами. Таким образом подозреваемые хотели отследить пути доставки, чтобы в дальнейшем совершать диверсии, следует из заявления.

«Даниил Б. и Владислав Т. были арестованы 9 и 10 мая 2025 года и остаются под стражей. Евгений Б. был арестован в Швейцарии 13 мая 2025 года. Он был экстрадирован в Германию 23 декабря 2025 года. Ожидается, что ему вскоре будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года Интерпол выдал международный ордер на арест двух украинских граждан, которые подозреваются в подрыве железной дороги на территории Польши. На подозреваемых в диверсии Александра Кононова и Евгения Иванова в Гарволинском районе были выпущены «красные уведомления» организации.

Ранее в Германии предложили высылать из страны сирийских и украинских беженцев.