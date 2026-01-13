Размер шрифта
В Москве женщина устроила поножовщину из-за парковочного места, пострадал очевидец

Драка из-за парковочного места произошла между автомобилистами на севере Москвы
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Жители столицы устроили поножовщину из-за парковочного места на севере Москвы. Об этом стало известно mk.ru.

Конфликт произошел днем 12 января на Малой Ботанической улице в СВАО. Москвич с онкологией припарковал свою «Киа» на специально отведенном месте и пошел за лекарствами в магазин.

В этот момент к нему подошел хозяин «Лады» с женой и детьми, которые, по данным издания, собирались посетить баню, расположенную неподалеку.

Глава семейства, уроженец Армении, грубо потребовал освободить машиноместо и попытался прогнать москвича. После отказа жена водителя «Лады» бросилась на онкобольного с ножом.

В потасовку вмешался 45-летний прохожий, он попытался разнять дерущихся, но получил удар в спину. Пострадавший находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное. Онкобольной отделался шоком.

К настоящему времени полиция задержала всех участников инцидента, идет проверка.

Ранее петербуржец устроил поножовщину из-за замечания о сне в парадной. 

