Названы последствия просрочки Украиной платежа МВФ

Просрочка Украиной платежа Международному валютному фонду (МВФ) вряд ли повлечет за собой какие-либо последствия для страны. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал экономист Иван Лизан. Поддержка Киева является вопросом политической целесообразности для Запада, считает он.

«Киев тесно общается с миссией организации, роняет курс гривны для того, чтобы эффективнее использовать внешнюю помощь, на чем настаивает фонд. Поэтому офис [украинского лидера] Владимира Зеленского попросит МВФ войти в положение: как говорится, понять и простить», — сказал Лизан.

При этом он отметил, что нынешняя просрочка платежа МВФ — далеко не первая заявка Украины на дефолт.

Киев вышел на просрочку многомиллионного платежа по долгам МВФ 13 января.

Киев обязан был погасить часть задолженности в размере 125 737 500 специальных прав заимствования или $179 648 33,29. Речь идет о возврате средств, предоставленных через кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет средств стран — участниц фонда.

Ранее в США заявили о тяжелых финансовых проблемах Украины.