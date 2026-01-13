Размер шрифта
Новости. Общество

Российские врачи спасли пенсионера с опухолью мозга размером с лимон

В Пятигорске врачи спасли пенсионера с огромной опухолью мозга
Городская Клиническая Больница г. Пятигорск/VK

В Пятигорске медики спасли 85-летнего мужчину, у которого в голове была опухоль размером с лимон. Об этом сообщает пресс-служба ГКБ Пятигорска.

Пожилого пациента доставили в больницу с симптомами, напоминавшими инсульт — у него отказала левая нога и парализовало левую половину тела. Врачи выявили причину недомогания мужчины. Оказалось, что у него в голове находится новообразование размером восемь на семь сантиметров.

Нейрохирурги провели пенсионеру костно-пластическую трепанацию черепа и полностью удалили опухоль. После вмешательства состояние мужчины быстро улучшилось, у него восстановилась двигательная активность. Гистология подтвердила доброкачественный характер удаленной опухоли.

Ранее в Улан-Удэ женщине удалили миому размером с голову взрослого человека.

