Названа средняя цена нового легкового автомобиля в России

Средняя цена нового автомобиля в России увеличилась до 3,48 млн рублей
AP Photo/David Zalubowski

В России средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в декабре 2025 года увеличилась в годовом сравнении на 10%, до 3,48 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

Кроме того, средняя цена легкового автомобиля с пробегом в декабре возросла на 8% в годовом выражении - до 1,31 млн рублей, а в месячном - всего на 0,5%.

До этого Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

«Думаю, что рост будет. В текущем году цены долго держались и даже немного «сходили вниз». Но в конце года вновь наметилась тенденция к росту, которая и сохранится в следующем. Годовой диапазон роста ожидаю в пределах 5-10%. При этом дорожать будут в основном хорошие иномарки и стабильные отечественные бренды. Ценовая перспектива китайской вторички под вопросом», — сообщил эксперт.

Ранее россиянам назвали иномарки, которые перестали поставлять в РФ из-за утильсбора.

