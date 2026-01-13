Хулио Иглесиас обвинили в сексуальном насилии

Испанскому певцу Хулио Иглесиасу предъявлены обвинения в сексуальном насилии над двумя сотрудницами. Об этом сообщает Independent.

По данным издания, две женщины, работавшие в особняке Иглесиаса, обвинили артиста в домогательствах и сексуальном насилии. Одна из пострадавших заявила, что певец принуждал ее к сексу, давал пощечины, а также оскорблял ее и бил. Другая сотрудница пожаловалась на неуместные прикосновения, оскорбления, унижения и атмосферу постоянного преследования.

Хулио Иглесиас является самым коммерчески успешным испаноязычным исполнителем. В 1970 году артист участвовал в конкурсе песни «Евровидение». Он занял 4 место с песней «Gwendolyne».

13 января музыкальный продюсер Антонио Рид, более известный как Эл Эй Рид, урегулировал иск о сексуальном насилии.

Рид пришел к мирному соглашению с Дрю Диксон, которая обвиняла его в сексуальном насилии и домогательствах. Адвокат продюсера Имран Х. Ансари заявил, что его сторона не признала свою вину. Подробности соглашения между Ридом и Диксон не раскрыты.

Ранее известного писателя арестовали за детскую порнографию.