Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Хулио Иглесиас обвинили в сексуальном насилии

Певцу Хулио Иглесиасу предъявлены обвинения в сексуальном насилии
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Испанскому певцу Хулио Иглесиасу предъявлены обвинения в сексуальном насилии над двумя сотрудницами. Об этом сообщает Independent.

По данным издания, две женщины, работавшие в особняке Иглесиаса, обвинили артиста в домогательствах и сексуальном насилии. Одна из пострадавших заявила, что певец принуждал ее к сексу, давал пощечины, а также оскорблял ее и бил. Другая сотрудница пожаловалась на неуместные прикосновения, оскорбления, унижения и атмосферу постоянного преследования.

Хулио Иглесиас является самым коммерчески успешным испаноязычным исполнителем. В 1970 году артист участвовал в конкурсе песни «Евровидение». Он занял 4 место с песней «Gwendolyne».

13 января музыкальный продюсер Антонио Рид, более известный как Эл Эй Рид, урегулировал иск о сексуальном насилии.

Рид пришел к мирному соглашению с Дрю Диксон, которая обвиняла его в сексуальном насилии и домогательствах. Адвокат продюсера Имран Х. Ансари заявил, что его сторона не признала свою вину. Подробности соглашения между Ридом и Диксон не раскрыты.

Ранее известного писателя арестовали за детскую порнографию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27611833_rnd_2",
    "video_id": "record::5220e353-e8b2-44ca-af99-80f9f8752b8f"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+