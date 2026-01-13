Российскую туристку не пустили в Грузию из-за того, что она родилась в Крыму

Россиянке, родившейся в Севастополе, отказали во въезде в Грузию. На границе ей заявили, что «Севастополь — это Крым, а Крым — это Украина», сообщил портал TourDom.

Наталья рассказала, что имеет российское гражданство и живет в Москве уже три десятилетия. Она заявила, что покинула Крым еще в детстве и никогда не имела украинский паспорт. Несмотря на все попытки доказать свою позицию, туристке пришлось вернуться домой и с испорченным настроением встречать праздники без детей и друзей.

«Вот вам и хваленое грузинское гостеприимство! Очень жаль потраченного на дорогу времени. Мой загранпаспорт неожиданно стал «нерелевантным», — посетовала Наталья.

Россиянка пришла к выводу, что человек, родившийся в Крыму или в Донецкой народной республике автоматически становится «опасным элементом» для Грузии, независимо от того, где получил свой паспорт.

В ноябре 2025 года в Грузии произошла похожая ситуация еще с двумя россиянами, однако для них она закончилась более неприятно. По данным «Осторожно, новости», тогда грузинские пограничники задержали россиянку и ее сына с инвалидностью из-за их связи с Крымом. Женщина с ребенком возвращались домой из Анкары транзитом через Грузию. Однако в аэропорту им не только отказали во въезде в страну, но и сняли с рейса и поместили в камеру. Отмечается, что поводом для такого отношения стало то, что в паспорте женщины местом рождения указан Крым.

