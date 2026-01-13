Airbus нарастил поставки самолетов

Airbus: В 2025 году компания поставила 793 коммерческих самолета

В 2025 году компания Airbus нарастила поставки коммерческих самолетов на 3,5%. Об этом сообщается на сайте корпорации.

В прошлом году она поставила 793 коммерческих самолета 91 заказчику по всему миру.

Общее количество заказов у Airbus за 2025 год составило 1000 единиц, чистое с учетом отказов — 889 самолетов. Совокупный портфель заказов на конец декабря насчитывал 8754 лайнера.

В декабре сообщалось, что европейский концерн Airbus обнаружил «проблемы с качеством» у нескольких металлических панелей для самолетов A320.

Отмечается, что причина проблемы «была выявлена и локализована», а все недавно произведенные панели «соответствуют спецификациям».

1 декабря Airbus обновил программное обеспечение после выявления уязвимости из-за солнечного излучения почти в 6 тыс. самолетах модели A320.

Ранее по всему миру начали задерживать рейсы из-за проблем у Airbus A320.