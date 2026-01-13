Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Airbus нарастил поставки самолетов

Airbus: В 2025 году компания поставила 793 коммерческих самолета
106882997/Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году компания Airbus нарастила поставки коммерческих самолетов на 3,5%. Об этом сообщается на сайте корпорации.

В прошлом году она поставила 793 коммерческих самолета 91 заказчику по всему миру.

Общее количество заказов у Airbus за 2025 год составило 1000 единиц, чистое с учетом отказов — 889 самолетов. Совокупный портфель заказов на конец декабря насчитывал 8754 лайнера.

В декабре сообщалось, что европейский концерн Airbus обнаружил «проблемы с качеством» у нескольких металлических панелей для самолетов A320.

Отмечается, что причина проблемы «была выявлена и локализована», а все недавно произведенные панели «соответствуют спецификациям».

1 декабря Airbus обновил программное обеспечение после выявления уязвимости из-за солнечного излучения почти в 6 тыс. самолетах модели A320.

Ранее по всему миру начали задерживать рейсы из-за проблем у Airbus A320.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27611959_rnd_9",
    "video_id": "record::87da0bca-26c6-43d7-9791-afb8d7893623"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+