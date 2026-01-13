Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Губернатор работает над снятием блокировки мобильного интернета на Камчатке

Губернатор Солодов обсуждает возможность снятия блокировки интернета на Камчатке
Илья Питалев/РИА Новости

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов прорабатывает на федеральном уровне возможность максимально быстрого снятия блокировки мобильного интернета на Камчатке. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Прорабатываю с федеральным центром возможности для максимально быстрого снятия ограничений мобильного интернета и сокращения «слепых зон», которые были введены на федеральном уровне в целях безопасности жителей и защиты стратегически важной инфраструктуры», — написал он.

По словам Солодова, по его поручению ведутся работы по расширению точек доступа бесплатного Wi-Fi, в том числе в торговых центрах. Кроме того, Минцифры Камчатского края согласовали с мобильными операторами скидки и перезачет части платы за недополученные услуги для местных жителей.

Ограничения на работу интернета в регионе работают с 31 декабря и охватывают значительную часть Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, а также отдельные территории Елизовского округа.

Солодов подчеркивает, что Камчатка имеет стратегическое значение, и угрозу атак беспилотников необходимо учитывать не только на западных рубежах страны. По его словам, меры будут отменены, «как только позволит стратегическая и тактическая обстановка».

Ранее глава Крыма Аксенов заявил, что интернет в городе будет замедлен до конца СВО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27611827_rnd_1",
    "video_id": "record::c0ecc9eb-41a8-409d-8cc5-0b51de32f8ef"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+