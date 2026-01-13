Губернатор работает над снятием блокировки мобильного интернета на Камчатке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов прорабатывает на федеральном уровне возможность максимально быстрого снятия блокировки мобильного интернета на Камчатке. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Прорабатываю с федеральным центром возможности для максимально быстрого снятия ограничений мобильного интернета и сокращения «слепых зон», которые были введены на федеральном уровне в целях безопасности жителей и защиты стратегически важной инфраструктуры», — написал он.

По словам Солодова, по его поручению ведутся работы по расширению точек доступа бесплатного Wi-Fi, в том числе в торговых центрах. Кроме того, Минцифры Камчатского края согласовали с мобильными операторами скидки и перезачет части платы за недополученные услуги для местных жителей.

Ограничения на работу интернета в регионе работают с 31 декабря и охватывают значительную часть Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, а также отдельные территории Елизовского округа.

Солодов подчеркивает, что Камчатка имеет стратегическое значение, и угрозу атак беспилотников необходимо учитывать не только на западных рубежах страны. По его словам, меры будут отменены, «как только позволит стратегическая и тактическая обстановка».

Ранее глава Крыма Аксенов заявил, что интернет в городе будет замедлен до конца СВО.