Подростка ударило током во время селфи на крыше поезда в Архангельской области
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В Архангельской области следователи проводят проверку после того, как двое подростков решили сделать селфи на крыше поезда. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу северо-западного следственного управления на транспорте СКР.
Как отмечается, в результате действий подростков один из них поучил тяжелую электротравму и оказался в реанимации.
Уточняется, что мальчик залез на крышу вагона грузового поезда и получил удар электрическим током высокого напряжения.
«В настоящее время ребенок находится в реанимации», — говорится в пресс-службе.
Также в ведомстве добавили, что пострадавшему мальчику 12 лет.
На настоящий момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины происшествия.