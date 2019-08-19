Минпросвещения рекомендовало ограничить использование телефонов в школах

Минпросвещения предложило ограничить использования мобильных телефонов в школах, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, в ходе опроса 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков.

Отмечается, что такая мера повысит эффективность образовательного процесса и станет профилактикой возможного вреда здоровью школьников.

Соответствующие рекомендации уже переданы в региональные ведомства.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях.

Ранее опрос показал, что в целом более 60% россиян считают, что запрет мобильных телефонов в школах положительным образом скажется на учебном процессе.