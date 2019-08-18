Директор школы рассказал об убившем семью подростке

Директор школы Александр Исайкин, в которой учился подросток, убивший всю свою семью в Ульяновской области и покончивший с собой, рассказал об ученике. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, он не верит в случившееся.

Он отметил, что никогда не видел его каким-то раздраженным, скорее — апатичным.

Директор также добавил, что юноша всегда был уравновешенным и хорошо ладил с одноклассниками и учителями.

Он заключил, что со школьником никогда не было конфликтов, и он прилежно учился.

Ранее друг убившего семью подростка рассказал о его вредных привычках.