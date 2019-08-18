Приставы смогут оповещать россиян об ограничении выезда за рубеж по СМС

В России судебные приставы могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда из страны по СМС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские Минюст и ФССП.

Как отмечается, именно правительство внесло в Госдуму поправки в закон «Об исполнительном производстве».

Уточняется, что в случае принятия поправок уже со следующего года россияне смогут получать извещения от ФССП путем уведомления через личный кабинет на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ), а также посредством отправки коротких СМС.

Причем, как подчеркивается, граждане должны будут дать свое согласие на извещение через СМС в форме расписки.

Отказавшиеся россияне будут уведомляться традиционными способами, а именно — по почтовой связи.