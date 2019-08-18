Пассажир остался жив после падения на рельсы фиолетовой линии метро

Пассажир остался жив, после того, как упал на рельсы на станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии подземки столицы. Об этом информирует «Агентство городских новостей» со ссылкой на УВД Московского метрополитена.

Сообщается, что падение пассажира на жесткий путь случилось в 13:25.

Как отмечается, после случившегося человека извлекли с путей.

По поступившим данным, пострадавшего уже передали медикам.

Ранее сообщалось, что в метро в Москве мужчина заговорился по телефону и упал на рельсы.