Мужчина объяснил, зачем привязал собаку к движущемуся автомобилю в Москве

Мужчина, который привязал собаку к автомобилю и ехал так по Киевскому шоссе, объяснил свое поведение, передает РЕН ТВ.

Он заявил, что животное повредило лапу и стало вести себя агрессивно. После чего он решил везти пса к ветеринару на привязи.

Ранее сообщалось, что на 37-м километре Киевского шоссе очевидцы заметили машину, к которой привязана собака породы алабай. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.